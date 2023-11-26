وظائف شاغرة في جامعة بنها.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت جامعة بنها فتح باب التقدم لشغل وظائف جديدة، وهي «مدير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة، ومدير إدارة التسجيل، ومدير إدارة شؤون الخريجين وتحرير الشهادات بالإدارة بالمستوى الوظيفي الأول (أ) للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها».

شروط وظيفة جامعة بنها الجديدة

أوضحت جامعة بنها في بيان لها أنه لشغل الوظيفة المشار إليها يجب مراعاة الشروط التالية:

- الحصول علي مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

طريقة التقدم لوظيفة جامعة بنها

أوضح بيان جامعة بنها أنه على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به التالي:

- بيان حالته الوظيفية.

- رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله.

- تقارير كفاءة أداء عن أخر سنتين.

- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.

- التقديم في موعد غايته شهر من تاريخ اليوم، على أن يكون الملف مكون من أصل و7 نسخ منه.

- وظيفة مدير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة.

في سياق متصل، تضمن إعلان جامعة بنها فتح الباب للتقدم لشغل وظيفة مدير إدارة خدمة المواطنين بالإدارة العامة لمكتب رئيس الجامعة بالمستوى الوظيفي الأول (أ) للوظائف الإشرافية من بين العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها، مع مراعاة الشروط التالية:

- مؤهل عال يتواءم مع نوع وطبيعة العمل.

- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في المستوى الأدنى مباشرة.

- القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

أوضح بيان الجامعة أنه على من يرغب في التقدم لشغل هذه الوظيفة، التقدم بطلب باسم أمين الجامعة مرفق به:

- بيان حالته الوظيفية.

- رؤيته لتطوير الوظيفة وأبرز الإنجازات والاسهامات في مجال عمله.

- تقارير كفاءة أداء عن آخر سنتين.

- 4 صور شخصية و4 صور من بطاقة الرقم القومي سارية ورقم الهاتف المحمول.

- التقديم في موعد غايته شهر من تاريخ اليوم، على أن يكون الملف مكون من أصل و7 نسخ منه.