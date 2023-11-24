تعيينات شركة المياه والصرف.. آخر موعد لتلقي طلبات وظائف 2023 اليوم

تنتهي اليوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية من تلقي طلبات المتقدمين الراغبين في شغل وظيفة سائق معدات ثقيلة « لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة» وفقا للإعلان رقم 3 لسنة 2023

الشروط المطلوبة لوظائف شركة المياه 2023

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر منشور علي الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» الشروط المطلوبة للمتقدمين في شغل وظيفة سائق معدات ثقيلة « لودر - حفار على عجل - حفار على كتينة » وفقا للاعلان رقم 3 لسنة 2023 كالتالي:

- أن يكون المتقدم من أبناء المراكز الآتية والمقيمين بها « المنصورة ومحلة دمنة - أجا - السنبلاوين - تمي الأمديد - طلخا - نبروه - بلقاس والستاموني - شربين - جمصة - الكردي وميت سلسيل - بني عبيد - دكرنس - منية النصر - المنزلة - الجمالية - المطرية » وفقاً لبطاقة الرقم القومي الصادرة في تاريخ سابق للإعلان.

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط نظرا لطبيعة العمل.

- ألا يزيد السن عن 40 عاماً في تاريخ نشر الإعلان.

- أن يجيد المتقدم القراءة والكتابة ويثبت ذلك بشهادة (محو أمية أو مرحلة من مراحل الشهادة الإبتدائية أو الشهادة الإعدادية).

- أن يكون المتقدم قد أدى الخدمة العسكرية لمدة ثلاث سنوات أو أعفى منها قانوناً.

- ان يتقدم بإقرار كتابي موثق حال التعاقد معه بعدم المطالبة بأي تسويات بالمؤهل الأعلى سواء كان حاصل عليه قبل الخدمة أو حصل عليه أثناء الخدمة.

تقديم طلبات وظائف شركة المياه 2023

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور أنه يتم تقديم الطلبات الكترونيا علي النموذج المعد فقط على الموقع الإلكتروني للشركة dkwasc.com.eg لافتا إلى لن يلتفت لأي طلبات ترد للشركة باليد أو البريد أو سبق تقديمها على أن يلتزم المتقدم شخصياً بإحضار أصول وصور المستندات عند طلبها

موعد اختبارات لوظائف شركة المياه 2023

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية عبر المنشور الي انه سيتم الاعلان عن موعد ومكان الاختبارات على موقع الشركة الالكترونى لافتا الي انها غير ملزمة بإخطار المتقدمين بالبريد بميعاد ومكان الاختباروان التقديم من خلال موقع الشركة عبر الرابط التالي: https://www.dkwasc.com.eg/jobs/2023/job3_driver/stage1