5 معلومات عن ممر صلاح الدين الآمن لتنقل سكان غزة خلال الهدنة

تستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة، لليوم الثالث إذ تلقت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قائمة المحتجزين المقرر الإفراج عنهم، وفقًا للاتفاق المبرم بوساطة مصرية قطرية أمريكية، بعد الإفراج عن دفعتين من الأسرى والمحتجزين أمس وأمس الأول، ويتضمن الاتفاق أيضا ضمان ممر آمنا لسكان غزة للتنقل من الشمال للجنوب ومن الجنوب للشمال وهو ممر صلاح الدين.

ما هو ممر صلاح الدين الذي يدعو الاحتلال الفلسطينين للمرور منه؟

1- يطلق عليه بالعبري محور فيلادلفيا

2- شريط حدودي ضيق داخل أراضي قطاع غزة

3- يمتد المحور بطول 14 كم على طول الحدود بين قطاع غزة ومصر

4- يعتبر شارع صلاح الدين أحد طريقين يربطان جميع مدن قطاع غزة

5- يمتد من معبر رفح على الحدود مع مصر وحتى معبر بيت حانون (إيرز) أقصى الشمال الذي يفصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

جدير بالذكر وعلى الرغم من سريان الهدنة لا يزال جيش الاحتلال الإسرائيلى مواصلة دعوة سكان شمال غزة للتوجه نحو الجنوب عبر «ممر صلاح الدين» الذي أقامه الاحتلال. وأشارت تقديرات فريق الرصد التابع لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن أقل من 400 شخص انتقلوا نحو الجنوب، وفقا لبيان الأمم المتحدة.