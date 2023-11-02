خالد أبو بكر: هناك لعبة وسياسة مختلفة في العالم بشأن القضية الفلسطينية

قال الإعلامي خالد أبو بكر، إن مصر ستدفع فاتورة غالية جدًا وبالغة التكلفة، نتيجة مواقفها مع الشعب الفلسطيني في غزة، مشددًا على أن هناك لعبة وسياسة مختلفة في العالم، في ظل الموقف ضد التوجهات الأمريكية والغربية والأوروبية.

المواقف السياسية

وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه «كل يوم» المذاع على قناة «ON»، إنه نتيجة كلمة لا والرفض المصري للمواقف الغربية ستكون فاتورتها كبيرة جدًا على القاهرة، فالمواقف السياسية يتبعها مواقف اقتصادية.

وواصل: «مصر على استعداد لدفع ثمن هذه الفاتورة.. مصر قاعدة عشان تدفع فاتورة مواقفها.. ومصر على استعداد تدفع دم عيالها حفاظا على مواقفها الثابتة.. وهتدفع فاتورتها الاقتصادية أيضًا، وأتوقع الأسابيع والأشهر القادمة أن يكون هناك تأثر كبير على مصر.. أبواب كثيرة ستغلق في وجه مصر الأيام اللي جاية.. ودا مش بمزاج الحكومة.. دي سياسية دولية كبيرة».

استقلال الأراضي المصرية

وتابع: «مصر اختارت ذلك، ولا عودة في استقلال الأراضي المصرية ودعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير، وهناك فاتورة ستدفع.. والأزمة فرضت علينا».

قال الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، إنه من الظلم انتقاد الحكومة فيما يتعلق بتأثيرات الحرب والاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.