سر رقصة كهربا وإمام عاشور بعد هدف ميدياما.. ما علاقة فلسطين؟ (فيديو)

رقصة خاصة قام بها الثنائي محمود كهربا وإمام عاشور، لاعبا الأهلي، أثارت التساؤلات خلال الساعات الماضية، بعد تسجيل الأول الهدف الافتتاحي في فوز المارد الأحمر بثلاثية على ميدياما الغاني، في افتتاح بطولة دوري أبطال أفريقيا.

سر رقصة كهربا وإمام عاشور بعد هدف الأهلي ميدياما الغاني

كهربا، الذي سجَّل الهدف الأول، بمتابعة لكرة إمام عاشور على المرمى، احتفل رفقة صديقه المقرب في القلعة الحمراء برقصة خاصة، انتشرت بشكل كبير خلال الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، قبل أن يتم الكشف عن سرها، فما القصة؟.

رقصة أصحاب الأرض.. ما علاقة احتفال كهربا وإمام عاشور بفلسطين؟

«رقصة أصحاب الأرض.. فلتحيا فلسطين»، هكذا كشف إمام عاشور وكهربا عن سر رقصتهما سويا، وذلك عبر حسابهما الرسمي على موقع الصور الشهير «إنستجرام».

وأوضح المقطع الذي نشره الثنائي، أن الرقصة الاحتفالية التي قاما بها، تشبه رقصة الدبكة الفلسطينية، في ظل الحرب الدائرة في قطاع غزة منذ يوم 7 أكتوبر الماضي.

لم تكن رقصة كهربا وإمام عاشور الداعمة لفلسطين، هي الموقف الوحيد للاعبي الأهلي لدعم القضية خلال مواجهة دوري أبطال أفريقيا، حيث احتفل حسين الشحات رفقة أكرم توفيق، على طريقة الطفل حنظلة الشهيرة، من أجل دعم غزة في حربها ضد الاحتلال الصهيوني.

وافتتح الأهلي حملة الدفاع عن لقبه القاري بفوز حاسم بثلاثية نظيفة على بطل غانا، عن طريق كل من محمود عبد المنعم كهربا، وحسين الشحات وأكرم توفيق.

ويحمل المارد الأحمر لقب البطولة في نسختها الأخيرة، على حساب الوداد المغربي.