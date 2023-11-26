أكرم القصاص يشيد بقناة «القاهرة الإخبارية»: العالم ينقل عنها أحداث غزة

أشاد الكاتب الصحفي أكرم القصاص بالتغطية التي قدمتها قناة القاهرة الإخبارية في الأحداث الأخيرة على غزة منذ اللحظة الأولى، وبشكل عام على مدار الفترة السابقة.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن قناة القاهرة الإخبارية لمعت على الساحة منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، لذا صارت واجهة إعلامية مهمة، وأي شخص يريد أن يتابع تفاصيل ما يحدث بالخارج لحظة بلحظة تكون القاهرة الإخبارية هي واجهته، وظهر ذلك في تغطيات عدة منها تبادل الأسرى والهدنة الأخيرة».

العالم ينقل أحداث غزة عن قناة القاهرة الإخبارية

وتابع: «كل الأطراف تنقل عن القاهرة الإخبارية بما فيها الأطراف الأجنبية، ومحطات عالمية ومواقع التواصل الاجتماعي، حتى وصل الأمر إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي وقنواتها كانت تنقل من القاهرة الإخبارية، وبشكل عام موجودة في توجيه رسالة إعلامية وتغطية ما يحدث في غزة، وتقديم انفرادات خاصة بها، وأيضا تقديم محتوي مناسب ومهني».

وأضاف: «على الرغم من أن هناك قنوات ومنصات عربية تنحاز لجهة معينة، لكن القاهرة الإخبارية وقنوات المتحدة تلتزم بمواثيق شرف مع العروبة والوحدة العربية».