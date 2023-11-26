«مياه مطروح» تشارك في نموذج محاكاة لمواجهة الأزمات والطوارئ بالمحافظة

أكد الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، أن الشركة شاركت في تجربة حية للمحاكاة التي نظمتها محافظة مطروح بالتعاون مع الجهات المعنية للتأكد من مدى الاستعداد والجاهزية للمعدات والأفراد في مواجهة عدد من سيناريوهات الأزمات والطوارئ الإطفاء في الحرائق، والتعامل مع الأمطار والسيول في الشوارع، بالطرق السريعة والداخلية.

التعامل مع الأزمات

وقال رئيس شركة مياه الشرب في مطروح، اليوم، إن إدارة الأزمات والطوارئ بالشركة اشتركت بطاقم العمل وعدد السيارة والمعدات في الاصطفاف الذي نظمته المحافظة في مدن مرسى مطروح والحمام وسيوة بالتنسيق مع مجالس المدن بمرسى مطروح وسيوة والحمام والحماية المدنية والإطفاء والإسعاف، وذلك للتأكيد على مدى جاهزية المعدات والسيارات والأفراد بالشركة لمواجهة سيناريوهات الأزمة بالمحافظة.

مواجهة الأمطار الشديدة

وأضاف رئيس شركة مياه مطروح أنه جرى الاشتراك في سيناريو لمواجهة أزمة الأمطار الغزيرة والتي تصل لدرجة السيول بالكيلو 4 بحي الزهور بالدفع بعدد 4 سيارات كسح سعة 10 أطنان وعدد 1 بدالة سعة 8 بوصات، بالإضافة إلى سيناريو نشوب حريق في إحدى الأماكن الإنتاجية بمطروح، وجرى الدفع بسيارة مياه سعة 25 طنا لمساعدة الحماية المدنية في أعمال الإطفاء، وذلك للوقوف على كيفية المواجهة وسرعة التعامل مع الموقف والتعقيب لتلافي الملاحظات.

توجيهات للتدريب على التعامل مع الأزمات

وأوضح أن هذه الأزمات والتدريب عليها هذا في إطار توجيهات القيادة العليا للدولة وتكليفات مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة والاستعداد الكامل لإدارة الأزمات والكوارث الطبيعية من خلال مراجعة جاهزية المعدات للسيطرة على أي أزمة وربط كافة مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات.