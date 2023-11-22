شركة مياه مطروح تضبط 34 وصلة خلسة وقطع المياه عن المخالفين

ضبطت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، 34 وصلة مياه غير شرعية في منطقة تقسيم الإنجليز بوسط مدينة مرسى مطروح، خلال حملة تفتيشية استمرت لمدة شهر كامل.

وأسفرت الحملة عن رفع عدد 30 معاينة لأبراج مختلفة الارتفاعات لوجود مستحقات فروق مقايسات بعد التعلية، ورفع عدد 14 عداد رئيسي لأبراج سكنية متقاعسة عن سدادلتفتيش فى باقى المناطق السكنية

وأكد رئيس شركة مياه مطروح على إستمرار عمل لجنة التفتيش فى باقى المناطق السكنية بمدينة مرسى مطروح، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة اتجاه المخالفين.

المياه تهيب المواطنين بتقنين أوضاع توصيلات المياه

وتهيب شركة مياه الشرب الصحى بمطروح المشتركين بسرعة تقنين الأوضاع والاستجابة بدفع مستحقات الدولة تفادياً للمخالفة والتعرض إلى الجزاءات القانونية الخاصة بمخالفين توصيلات المياه الخلسة غير القانوية.