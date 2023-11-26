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عاجل.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة طارق عبد العزيز: مات داخل اللوكيشن

كتب:

أحمد حسين صوان
05:02 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
طارق عبد العزيز

طارق عبد العزيز

كشف المنتج كريم أبو ذكري، منتج مسلسل «وبقينا اتنين»، تفاصيل اللحظات الأخيرة للفنان طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد بشكلٍ مفاجئ داخل كواليس المسلسل.

وقال كريم أبو ذكري، لـ«الوطن»، إنّ طارق عبد العزيز تواجد في لوكيشن مسلسل وبقينا اتنين منذ صباح اليوم، ولم يشكُ من أي متاعب إطلاقًا: «كان جاي مبسوط وبيهزر معانا وبيذاكر المشهد وهيدخل يصوره عادي ومش بيشكتي من أي حاجة».

وأضاف: «فجأة وهو داخل يصور، فقد توازنه دون أي مقدمات، وعلى الفور تم نقله إلى أقرب مستشفى للاطمئنان عليه، لكن لفظ أنفاسه الأخيرة».

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محرر صحفي بقسم الفن، وحاصل على بكالوريوس إعلام من المعهد الدولي العالي للإعلام دفعة 2015.