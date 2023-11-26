أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، لـ«الوطن»، وفاة الفنان طارق عبد العزيز، بشكل مفاجئ خلال الدقائق القليلة الماضية، مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد موعد الجنازة حتى الآن.

وكان الفنان حمزة العيلي، نشر صورة الفنان طارق عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وعلق: «عرفت إنه تعبان شوية، لكن بأمر الله هطمن عليه اليوم ويقوم بالسلامة إن شاء الله، حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبدالعزيز، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب».