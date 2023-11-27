طلب إحاطة برلماني عن ارتفاع معدلات «الولادة القيصرية» في مصر

تقدمت الدكتورة حنان عبده عمار، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بشأن ارتفاع معدلات الولادة القيصرية في مصر.

مصر الأولى عالميًا في الولادة القيصرية

وأكدت النائبة، في طلب الإحاطة، أن مصر الأولى عالميًا في الولادة القيصرية طبقًا لدراسة لمنظمة الصحة العالمية أجريت على عدة بلدان كانت نتيجتها أن نسبة الولادة القيصرية في بريطانيا 26% وفي الدومينكان 58% أما في مصر 63% وهذه نسبة مفزعة ومخيفة.

وقالت حنان عبده في تصريحات للمحررين البرلمانيين، إنه منذ عام 2000 إلى 2021، زادت الولادة القيصرية أكثر من 7 أضعاف، بمعدل ارتفع من 10% إلى حوالي 72%، كما انتشر خلال الفترة الأخيرة دعاية للترويج لهذا النوع من الولادة في مصر من جانب بعض الأطباء والمنشآت الطبية الخاصة، حتى أصبحت بمثابة تجارة «بيزنس».

وأشارت الدكتورة حنان عمار إلى أن فاتورة «بيزنس الولادات القيصرية» في مصر ارتفعت لـ 14 مليارًا و525 مليون جنيه سنويًا في مقابل الولادات الطبيعية التي بلغت فاتورتها 3 مليارات و675 مليون جنيه على اعتبار أن تسعيرة الولادات الطبيعية تتراوح بين أطباء النساء والتوليد من 1000 إلى 3000 جنيه بينما الولادة القيصرية من 8 آلاف إلى 14 ألف جنيه.

التزايد الملحوظ في الولادة القيصرية يعد ظاهرة خطيرة

وأضافت أن هذا التزايد الملحوظ في الولادة القيصرية يعد ظاهرة خطيرة تحتاج إلى التوعية بمخاطرها وبذل جهود كبيرة على مستوى الأشخاص والجهات المعنية لتجنب المخاطر المحتملة لها، حيث تمثل مصر المركز الأول عالميًّا.

وتساءلت حول سبب ارتفاع الأعداد المقبلة على الولادة القيصرية في مصر مقارنة بدول العالم الأخرى وما هو دور وزارة الصحة للحد من معدلات هذا النوع من الولادة في مصر؟.