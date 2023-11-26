مجدي الهواري يكشف وصية طارق عبدالعزيز: ادعوا له بالرحمة

كشف المخرج مجدي الهواري، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن وصية الفنان الراحل طارق عبدالعزيز له والذي رحل عن عالمنا منذ قليل.

ونشر الهواري صورة للفنان الراحل وعلق عليها قائلا: «زي ما قولتلي لما أموت يا مجدي ابقى قول للناس عندك تترحم عليا انت حبايبك كتير حاضر يا طارق والنبي يا ناس ديه وصية تعالوا نترحم عليه كلنا بس عايز أقولك إنك حبيبك كتيييير أوي انت كمان يا طارق وأهو الدليل رحمة الله عليك يا صاحبي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إنا لله وإنا إليه راجعون، ومش مصدق والله إلى الآن».

أزمة طارق عبدالعزيز الصحية

ونشر الفنان حمزة العيلي، منذ قليل صورة الفنان طارق عبدالعزيز عبر حسابه الرسمي بموقع فيس بوك، وعلق: «عرفت إنه تعبان شوية، لكن بأمر الله هطمن عليه اليوم ويقوم بالسلامة إن شاء الله، حبيبي وصديقي الفنان المحترم الغالي الأصيل طارق عبدالعزيز، ربنا يشفيه ويعافيه ويشفي كل مريض يا رب، دعواتكم المخلصة لحبيبنا الطيب».