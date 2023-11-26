تفاصيل المشهد الأخير لطارق عبدالعزيز وقت وفاته

خيَّم الحزن على الوسط الفني خلال الساعات الماضية، بعد وفاة الفنان طارق عبدالعزيز، عصر اليوم الأحد، لإصابته بأزمة قلبية مفاجئة، داخل كواليس مسلسل «وبقينا اتنين» للثنائي شريف منير ورانيا يوسف.

المشهد كان يجمعه بالفنان شريف منير

وكشف مصدر من داخل مسلسل وبقينا اتنين، لـ«الوطن»، كواليس تصوير آخر مشهد للفنان طارق عبدالعزيز، موضحًا أنّ المشهد كان يجمعه بالفنان شريف منير، وفنانة شابة أخرى، داخل اللوكيشن الرئيسي للعمل، في فيلا بمنطقة الشيخ زايد.

وأوضح المصدر، أنّ طارق عبد العزيز، سقط مغشيًا على الأرض، وقت تصوير المشهد، بشكلٍ مفاجئ، دون سابق إنذار، وجرى نقله إلى المستشفى على الفور، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

أحداث مسلسل «وبقينا اتنين»

وتدور أحداث مسلسل «وبقينا اتنين» حول العلاقات الأسرية والزواج، ويتطرق إلى صدمة ما بعد الطلاق، وما يتعرض له شركاء الحياة بعد الانفصال من صدمات ومراحل نفسية ومواقف اجتماعية وحياتية تؤثر عليهم.

مسلسل «وبقينا اتنين» بطولة شريف منير، رانيا يوسف، ميمي جمال، يوسف عثمان، طارق عبدالعزيز، تامر فرج، مروة عبدالمنعم، عزة لبيب، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، عزت زين، نبيل علي ماهر، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أماني التونسي وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري.