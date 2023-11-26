تفاصيل وفاة الفنان طارق عبد العزيز.. لفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى بالشيخ زايد

توفي منذ قليل الفنان طارق عبد العزيز بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة داخل لوكشين مسلسل «وبقينا اتنين» أثناء تصويره أحد المشاهد؛ نقل على أثرها إلى المستشفى.

سببب وفاة طارق عبد العزيز

وعلم «الوطن» من مصادره الخاصة، أن الفنان طارق عبد العزيز توفي بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة، ولفظ أنفاسه الأخيرة داخل أحد مستشفيات الشيخ زايد.

مسلسل «وبقينا اتنين» يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، أبرزهم شريف منير، رانيا يوسف، عمرو وهبة، مروة عبد المنعم، ميمي جمال، يوسف عثمان، عزت زين، ياسر الطوبجي، نانسي هلال، والعمل من تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت.

آخر أعمال طارق عبد العزيز

وكان طارق عبد العزيز، حقق نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال مشاركته في مسلسل «أعمل ايه»، التي كانت تدور أحداثه حول قصة أب له أربعة بنات متزوج من مديرة مدرسة، ووالدته سيدة ريفية قوية ولكنها تحمل مشاعر عاطفية أيضا.

وشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين، أبرزهم خالد الصاوي، صابرين، هناء الشوربجي، ندي بسيوني، الحان المهدي، محمد مهران، وردشان مجدي، وغيرهم.