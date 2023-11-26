مؤسسة «ضلع قادر»: الاحتلال الإسرائيلي يعذب الأسرى لهدم الذات الوطنية

قالت ديما جراد مؤسسة مبادرة «ضلع قادر» لتأهيل المرأة العربية، إن التعذيب في سجون الاحتلال الإسرائيلي يهدف لهدم الذات النفسية والوطنية ليبقى يلازمهم طوال حياتهم حتى بعد تحريرهم من الأسر.

مقاومة الأسرى بالسجون

وأضافت خلال مداخلة عبر سكايب من اللاذقية مع الإعلامية إيمان الحويزي في برنامج «مطروح للنقاش» على شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن مقاومة الأسرى بالسجون له الفضل الأول في استمرار النضال في فلسطين، موضحة أنه لا بد من البحث عن سبل لدعم الأسرى الفلسطينيين المحررين، وطرق لدعمهم نفسيا وصحيا وإعادة تأهيليهم فكريا.

المجتمع الدولي مسؤول

وشددت على أن المجتمع الدولي أيضا عليه مسؤولية، ويجب أن يكفل لهم حياة كريمة حرة تكفل لهم الرعاية ولأطفالهم، وفق برامج وخطط مدروسة تنقلهم من واقع المعاناة إلى واقع العمل والإنتاجية.