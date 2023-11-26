نجوم الفن ينعون طارق عبدالعزيز: خبر محزن.. ربنا يجعله من أهل الجنة

تحوَّلت صفحات نجوم الفن على مواقع التواصل الاجتماعي إلى دفتر عزاء للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي رحل عن عالمنا منذ قليل إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة أثناء التصوير.

ونعته كندة علوش عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: إنّا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء في رحيل الفنان طارق عبدالعزيز ..الله يرحمك ويلهم أهلك وأحبابك الصبر…البقاء لله.

ونعته لقاء الخميسي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: يا طارق لا إله إلا الله وإنا لله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يرحمك يا طارق ويكرمك ويجعلك من أهل الجنة يا صديقي.

ونعته دنيا عبدالعزيز عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور انستجرام قائلة: خبر محزن صديقي وزميلي الغالي الفنان طارق عبد العزيز في ذمة الله، ادعوا له بالرحمة الله يرحمك يا حبيبي.

ونعاه الفنان محمد علاء عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلا: إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا طارق ويحسن إليك.. اللهم اغفر له وارحمه.. ربنا يصبر أهلك وكل حبايبك.

ونعته ريهام عبدالغفور عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام قائلة: إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله الزميل العزيز طارق عبد العزيز.. الفاتحة من فضلكم.