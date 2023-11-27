رمضان عبدالمعز: الشخص صدوق اللسان أول من يدخل الجنة يوم القيامة

قال الشيخ رمضان عبد المعز الداعية الإسلامي، إن من أفضل الناس وأول من يدخل الجنة يوم القيامة هو كل مخموم القلب، وصدوق اللسان قائلا: «يوم القيامة هو يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم».

صفات الشخص مخموم القلب صدوق اللسان

وأوضح «عبد المعز» خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، عبر قناة dmc أمس الأحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم، هو من علمنا أن كل مخموم القلب، صدوق اللسان، فالصحابة ردوا عليه قالوا: «صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب يارسول الله؟»، قال: «هو التقي النقي لا إثم فيه، ولا بغي، ولا غل ولا حسد».

وتابع الداعية الإسلامي، إن من الشخصيات التي أتت في تاريخ البشرية، هم الأنبياء لأن الله عز وجل، اصطفى من الملائكة رسلأ ومن الناس رسلاً.