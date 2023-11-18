رئيس حزب التجمع: السيسي أثبت أنه الحافظ الأمين لمقدرات البلاد

قال سيد عبدالعال رئيس حزب التجمع، إن تأييد الحزب للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة قرار جاء من منطلق الوطنية وعمق الواجب الوطني تجاه البلاد.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات، بحضور ممثلو 65 حزبا سياسيا والذين أعلنوا عن تأييدهم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأوضح سيد عبدالعال خلال كلمته بمؤتمر تحالف الأحزاب المصرية المنعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة مصر، أن السيسي أثبت خلال السنوات الماضية أنه الحافظ الأمين على أمن مصر واستقرارها وذلك من خلال عمله الدوؤب بتفانٍ وإخلاص من أجل تقدم البلاد ورفعتها.

توحيد الصف الوطني

وتطرق رئيس حزب التجمع للحديث عن الحوار الوطني، وقال إن مبادرة الحوار الوطني التي دعا إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي استطاعت أن توحد الصف الوطني وذلك من خلال تبادل الأراء ووجهات النظر نحو كافة القضايا المجتمعية.