منطقة كفر الشيخ الأزهرية تحصل على ثاني الجمهورية ببطولة الكاراتيه

حصلت منطقة كفر الشيخ الأزهرية على المركز الثاني على مستوى الجمهورية ببطولة الكاراتيه «كاتا جماعي» المقامة ببيت شباب الأزهر بسموحة بالإسكندرية.

الفائزون في البطولة

ومثل منتخب المنطقة في البطولة كل من الطلاب: عبد الله محمد عبد العزيز الجيار، بمعهد فوه الثانوي الأزهري، وعيد خميس عيد خميس، بمعهد دسوق الثانوي الأزهري، وسعد محمد سعد كامل، بمعهد قلين الثانوي الأزهري.

رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يهنئ الطلاب الفائزين

ومن جانبه هنأ الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وحسام حماد، الوكيل الثقافي بالمنطقة، والدكتور ياسر سلامة الوكيل، الوكيل الشرعي للمنطقة؛ الطلاب الفائزين، متمنيين التوفيق للجميع في البطولات القادمة، وتشريف المنطقة بكافة المحافل على مستوى مناطق الجمهورية، كما قدموا الشكر للقائمين على أعمال المسابقات الرياضية بقيادة محمد محسن أبو اليزيد، وزينب عبد الحميد، مدير إدارة رعاية الطلاب بالمنطقة.