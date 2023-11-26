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نجاح الجهود المصرية والقطرية في إتمام عملية نقل المحتجزين بغزة لليوم الثالث على التوالي

كتب:

محمد عزالدين
07:53 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
القاهرة الإخبارية

القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بنجاح الجهود المصرية والقطرية في إتمام عملية نقل المحتجزين في قطاع غزة لليوم الثالث على التوالي.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

 

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بقلم محمد عزالدين