«الأرصاد» تكشف حالة الطقس غدا: أماكن سقوط الأمطار في 7 محافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، أماكن سقوط الأمطار ضمن حالة الطقس غدا الاثنين في المحافظات إذ من المتوقع أن تضرب 7 محافظات، وتكون متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50 لـ 60% على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية والغربية، ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار وتفاصيل حالة الطقس غدا في جميع المحافظات، فضلًا عن درجات الحرارة، والظواهر الجوية المتوقعة.

أماكن سقوط الأمطار

ومن المتوقع أن تضم قائمة أماكن سقوط الأمطار ضمن توقعات حالة الطقس غدًا 7 محافظات وهي «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط، والبحيرة، ومطروح، وكفر الشيخ، والدقهلية».

حالة الطقس غدا

وكشفت الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس غدا الإثنين، إذ يسود طقس لطيف خلال النهار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء ومحافظات جنوب الصعيد، بينما يصبح مائل للبرودة على أغلب الأنحاء خلال الليل، كما تنشط حركة الرياح، وتضطرب حركة الملاحة البحرية.

الطقس في الإسكندرية

وأعلنت إدارة الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية، حالة الطوارئ استعدادًا لسقوط أمطار ضمن الطقس في الإسكندرية غدًا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14 درجة، فضلًا عن نشاط الرياح التي تصل سرعتها نحو 34 كيلو مترا في الساعة، ويسود طقس غائم جزئيًا على مدار اليوم.

توقعات الأمطار في الأيام المقبلة

وذكرت توقعات الطقس في الأيام المقبلة، انحصار سقوط الأمطار بدءًا من الثلاثاء القادم الموافق 28 نوفمبر وحتى السبت 2 ديسمبر المقبل، بينما تنشط حركة الرياح، وتزداد كثافة الشبورة المائية على الطرق.

درجات الحرارة غدا

وفيما يخص درجات الحرارة غدا فإنّها تأتي كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. العظمى 22 والصغرى 15.

السواحل الشمالية.. العظمى 20 والصغرى 14.

جنوب سيناء.. العظمى 26 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. العظمى 23 والصغرى 11.

جنوب الصعيد.. العظمى 27 والصغرى 15.