أماكن سقوط الأمطار اليوم.. وموعد استقرار حالة الطقس

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة اليوم، على مناطق متفرقة من محافظات السواحل الشمالية، تزامنا مع انتهاء تأثيرات المنخفض الجوي، والذي ضرب البلاد مساء السبت الماضي.

استقرار الأحوال الجوية

ونوهت الهيئة بأن اليوم سيشهد استقرارا في الأحوال الجوية على أغلب الأنحاء، ويسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، فيما يسود طقس مائل للبرودة ليلا على جميع الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، وفقا لتقرير هيئة الأرصاد الجوية:

درجات الحرارة اليوم

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 15 درجة مئوية.