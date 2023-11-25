أماكن سقوط الأمطار غدا والظواهر الجوية المتوقعة.. تضرب 7 محافظات بنسبة 50%

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد، إذ من المتوقع أن تكون متفاوتة الشدة تتراوح بين بسيطة ومتوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، وتضرب 7 محافظات، وفقًا لتوقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا، فضلًا عن موعد سقوط الأمطار على تلك المناطق والظواهر الجوية المتوقعة.

وتستعرض «الوطن» أماكن سقوط الأمطار غدا، وموعدها، فضلًا عن حالة الطقس، وأخبار الأمطار والسيول، والظواهر الجوية، وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ أماكن سقوط الأمطار غدا الأحد تضم 7 محافظات، والتي تشهد سقوط الأمطار بدايةً من مساء الأحد والتي تستمر حتى نهاية الاثنين على فترات متقطعة، إذ تتراوح شدتها بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا.

وتتضمن أماكن سقوط الأمطار غدا محافظات «الإسكندرية، ومطروح، ودمياط، وكفر الشيخ، وبورسعيد، والدقهلية، والبحيرة».

الطقس في الإسكندرية

وفيما يخص حالة الطقس في الإسكندرية غدا فإنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبًا، إذ تسجل درجة الحرارة العظمى 25 بينما الصغرى 17، فضلًا عن نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تتسبب في خفض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق.

وبحسب توقعات الأرصاد لحالة الطقس غدا في الإسكندرية، فإنّها تشهد اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية لليوم الثالث على التوالي، واضطراب الأمواج وارتفاعها، والذي يستمر خلال طقس الأيام المقبلة، فيما أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية حالة الطوارئ، ورفعت درجة الاستعداد للقصوى لاستقبال سقوط الأمطار، وذلك للتدخل الفوري وسحب مياه الأمطار أولًا بأول منعًا لتراكمها.

متى تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض؟

وتبدأ درجات الحرارة في الانخفاض غدا الأحد، بقيم تتراوح بين درجتين إلى 3 درجات بعدما شهدت ارتفاعًا مؤقتًا خلال الـ 48 ساعة المنصرمة.