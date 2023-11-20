أماكن سقوط الأمطار غدا.. تحذيرات من موجة صقيع تضرب البلاد

موجة صقيع من المتوقع أن تضرب البلاد خلال الساعات المقبلة، حذرت منها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وذلك لاتخاذ الحذر والحيطة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح والتي تشهد تقلبا كبيرا في الأحوال الجوية، من الممكن أن يؤثر على الأطفال والطلاب وأصحاب الأمراض المزمنة، فضلا عن الذين يعانون من الحساسية والجيوب الأنفية.

أماكن سقوط الأمطار غدا

تقلبات جوية من الممكن أن تشهدها البلاد غدا، خاصة في مجال الملاحة البحرية، وفق هيئة الأرصاد الجوية، خاصة في السواحل الشمالية وخفيفة على القاهرة الكبرى، بينما من المتوقع أن تشهد المناطق الجنوبية، استقرارا في الأحوال الجوية، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وجنوب البلاد، مائل للحرارة على جنوب سيناء، مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

السواحل الشمالية من المتوقع أن تتعرض لسقوط أمطار تتراوح شدتها بين خفيفة إلى متوسطة، وهي من بين أماكن سقوط الأمطار غدا، وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية، مؤكدة في بيانها أنه من المتوقع أن يشهد غدا شبورة مائية من 4 إلى 8 صباحا تقريبا، فضلا عن تساقط أمطار على السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 30% تقريبا: «السواحل الشمالية الغربية ممكن تتعرض لسقوط أمطار، لكن الوجه البحري ممكن ميكونش فيه أمطار».

أماكن سقوط الأمطار غدا.. الشبورة

شبورة كثيفة تشهدها بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفق حديث الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية: «بعض الطرق هيكون عليها شبورة، علشان كدة بنقول للسائقين بيتوخوا الحذر».

التقلبات الجوية من الممكن أن تؤثر على الملاحة البحرية، وفق الأرصاد الجوية، حيث سيكون ارتفاع الأمواج بين 3: 4 أمتار، مع وجود انخفاض في درجات الحرارة بشكل ملحوظ، مع نشاط الرياح والصقيع على المناطق الشمالية.

درجات الحرارة غدا الثلاثاء جاءت كالتالي، وفق هيئة الأرصاد الجوية: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 18، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 17، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 15، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 15، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 17.