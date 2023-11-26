أهالي قرية الفنان طارق عبدالعزيز في سوهاج: الله يرحمه كل أدواره كانت محترمة

وُلد الفنان طارق عبد العزيز ابن محافظة سوهاج، عام 1968، والاسم الكامل له، طارق عبد العزيز بهلول أبو عشرة، وفقا لحديث حمادة أحمد، من أهل قريته، لـ«الوطن».

قال حمادة إن الفنان الراحل طارق عبد العزيز، وُلد في نجع أبو ستيت بقرية أولا عليو بمركز البلينا بمحافظة سوهاج، لعائلة آل حمد، وأضاف «الله يرحمه كل أدواره كانت محترمة».

أين ولد طارق عبد العزيز بسوهاج؟

وعبَّر محجوب محمد، من أهل القرية، عن حزنه لوفاة الفنان الراحل طارق عبد العزيز، الذى كان يعرفه بطفولته، حيث كان «محجوب» تلميذا لوالده، الأستاذ عبدالعزيز بهلول المدرس بمدرسة الوحدة المجمعة بأبوشوشة، وكشف أن والدة الفنان الراحل تنتمي لعائلة السليمات بنفس المركز.

وفاة الفنان طارق عبد العزيز

وكان أصيب الفنان الراحل طارق عبد العزيز بأزمة قلبية مفاجئة ونقل لمستشفى زايد التخصصي، ووافته المنية إثرها عن عمر ناهز 55 عاما، بينما أجرى قسطرة في القلب وتركيب دعامات في مايو الماضي.

من هو الفنان طارق عبدالعزيز؟

يذكر أن الفنان الراحل طارق عبدالعزيز قد تخرج في كلية الحقوق عام 1991، ولم يعمل بالمحاماة سوى يوم واحد فقط وكان من دفعته في الجامعة، الفنان خالد صالح، ليترك المحاماة وقرر الانضمام إلى معهد السينما؛ ليدخل عالم الفن، وكان أول أعماله السينمائية صعيدي بالجامعة الأمريكية.