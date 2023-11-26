غياب 2000 مجند إسرائيلي عن الخدمة بالجيش بعد عملية طوفان الأقصى.. عاجل

كشفت تقارير إعلامية إسرائيلية عن تغيب أكثر من 2000 جندي إسرائيلي عن الخدمة في جيش الاحتلال، خلال العدوان الأخير على قطاع غزة، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى»، في السابع من أكتوبر الماضي، الأمر الذي وصف بأنه «أكبر تخلف» يسجله جيش الاحتلال منذ عام 1948.

تعليق الإعلام الإسرائيلي على غياب الجنود

وعلقت وسائل الإعلام الإسرائيلية بقولها إن هناك تخوف من استمرار تزايد أعداد المتغيبين خلال الفترة المقبلة، فيما بينت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن جيش الاحتلال سيعمل على تطبيق عقوبات مشددة على الجنود المتغيبين دون إجازة خلال الحرب على غزة، والذين يصل عددهم إلى ما يزيد على 2000 جندي.

تخبط في حضور جنود الاحتياط

وأشارت الصحيفة إلى أن عدداً كبيراً من جنود الاحتياط لم يكونوا في الأساس من القوات النظامية للجيش، ولكنهم تطوعوا للقتال، فيما تخلف كثيرون ممن كانوا يجب عليهم الالتحاق بالخدمة في الجيش، ولفتت إلى أن من المتوقع أن يطبق الجيش عقوبة على الجنود المتخلفين عن الخدمة، تتراوح بين يوم و3 أيام عن كل يوم غياب.

أزمة في الجيش الإسرائيلي

واستدعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أكثر 360 ألف من قوات الاحتياط، وهو ما يمثل 3 أرباع قوة جيش الاحتلال، الذي يصل قوامه إلى 465 ألف جندي، منذ يوم 7 أكتوبر الماضي، في أعقاب عملية «طوفان الأقصى».

وفي وقت سابق من يوليو الماضي، هدد 1142 من جنود الاحتياط، بينهم مئات الطيّارين، بالامتناع عن أداء الخدمة العسكرية، إذا مضت الحكومة قدماً في إقرار قانون للتغييرات القضائية يقضي بتقليص صلاحيات المحكمة العليا، وقد أقرّت الحكومة هذا القانون بالفعل.