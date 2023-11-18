حصيلة خسائر الجيش الإسرائيلي منذ الهجوم البري على غزة.. ماذا فعلت الفصائل الفلسطينية؟

منذ بدء الهجوم البري على قطاع غزة، استطاعت الفصائل الفلسطينية، إيقاع قوات ودبابات الجيش الإسرائيلي في عشرات الكمائن، التي أدت إلى تدمير عدد كبير من الآليات العسكرية، فقط منذ إعلان جيش الاحتلال، إطلاق عملية الاجتياح البري في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر الماضي، وأيضًا مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال.

الفصائل الفلسطينية أعلنت منذ 7 أيام، أنه تم تدمير أكثر من 160 آلية عسكرية، وذلك بشكل كلي وجزئي، منذ الهجوم البري على قطاع غزة، ثم أعلنت يوم 13 نوفمبر الجاري، استهداف 20 آلية عسكرية إسرائيلية خلال 48 ساعة فقط تتنوع ما بين دبابة ومدرعة.

اليوم.. استهداف 17 آلية عسكرية إسرائيلية

ومنذ يومين، أي يوم 16 نوفمبر الجاري، أعلنت الفصائل الفلسطينية تدمير 21 آلية إسرائيلية جديدة، وأيضًا منزلًا تحصنت به قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما أسفر عن سقوط وفيات وجرحى، واليوم، أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهداف 17 آلية عسكرية إسرائيلية جديدة.

وبذلك يصل عدد الآليات العسكرية التي أعلنت الفصائل الفلسطينية عن استهدافها أكثر من 218 آلية عسكرية، منذ الهجوم البري في 28 أكتوبر الماضي.

372 فردًا قتلوا من الجيش الإسرائيلي

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن أن 372 فردًا من الجيش الإسرائيلي قتلوا منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، وارتفاع عدد القتلى منذ الهجوم البري إلى 50 قتيلًا من قوات الجيش الإسرائيلي.