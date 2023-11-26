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السجون الإسرائيلية تعلن الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا

كتب:

شريف سليمان
08:09 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
أسرى .. أرشيفية

أسرى .. أرشيفية

أعلنت سلطة السجون الإسرائيلية، الإفراج عن 39 أسيرا فلسطينيا، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

وتستمر الهدنة الإنسانية في قطاع غزة وقد دخلت يومها الثالث بحلول الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية قطرية مصرية أمريكية عقب 49 يوما من الحرب العنيفة التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع بلا هوادة، موقعا عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى هذه الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لعلها تكون فرصة كافية ليلتقط أهالي القطاع أنفاسهم ويتم إدخال أكبر قدر من المساعدات إليهم، وسط آمال مصرية بإمكانية تطويرها إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار.

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