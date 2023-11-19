زوجة الفنان جمال عبدالناصر تكشف تفاصيل حالته الصحية بعد دخوله المستشفى

تعرض الفنان جمال عبد الناصر لوعكة صحية شديدة، أمس، ما أدى إلى نقله لأحد المستشفيات، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تطورات الحالة الصحية لـ جمال عبدالناصر

وقالت فاطمة الكاشف زوجة الفنان جمال عبدالناصر، لـ«الوطن»: «الحمد لله بخير دور برد شديد، لكنه حاليًا تحسن حالته الصحية، ودخل إلى المستشفى أجرى عدد من الفحوصات اللازمة للاطمئنان على حالته الصحية».

ووجهت فاطمة الكاشف الشكر لجمهوره الفنان جمال عبد الناصر، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، وتوالت التعليقات الجمهور عليه متمنين له الشفاء العاجل.

أخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر

يعد مسلسل أولاد عابد، آخر عمل شارك فيه الفنان جمال عبد الناصر، من إخراج أكرم فريد وتأليف سماح الحريري، والعمل شارك فيه كل من آيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار، مي الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين.