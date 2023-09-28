عبد الحكيم جمال عبدالناصر: مشروع والدي كان يعبر عن تطلعات الشعب العربي

أحيت أسرة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، صباح اليوم الخميس، ذكرى وفاته الـ53 بمقر الضريح القائم بمنطقة كوبري القبة بالقاهرة، إذ رحل الزعيم عن عالمنا يوم 28 سبتمبر 1970 تاركًا مسيرة وطنية تحتذى به الأجيال في حب الولاء للوطن والتضحية من أجله.

ذكرى وفاة الرئيس جمال عبدالناصر

من جانبه، قال عبدالحكيم جمال عبدالناصر، نجل الزعيم الراحل، في تصريحات لـ«الوطن»: «حب الجماهير لوالدي رحمه الله يؤكد أن مشروعه في التحرر العربي يعبر عن إرادة وتطلعات الشعوب العربية نحو مستقبلهم».

وأشار إلى أن ذكرى والده ستظل محفورة في العقل العربي حتى يكتمل المشروع بتحقيق نهضة شاملة بكافة البلدان العربية.

إقبال كثيف على ضريح الزعيم جمال عبدالناصر

وشهد ضريح الزعيم الراحل جمال عبدالناصر إقبالا كثيفا من المواطنين والشخصيات العامة من الدول العربية الذين حرصوا على إحياء ذكرى الزعيم الراحل باعتباره مطلق شرارة ثورات الربيع العربية التي حررت الأمة من قبضة الاحتلال الأجنبي.