الأرصاد تحذر من حالة الطقس في الأيام المقبلة: أمطار وشبورة ورياح

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان لها، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة بالقاهرة والمحافظات، إذ تشهد عدد من المحافظات سقوط أمطار متفاوتة الشدة، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة، وكثافة الشبورة المائية، فضلًا عن نشاط الرياح على مناطق متفرقة، فضلًا عن انخفاض درجات الحرارة تارة وارتفاعها تارة أخرى خلال الأسبوع المقبل.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، والظواهر الجوية المتوقعة، ودرجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع، وأخبار الطقس خلال الأيام المقبلة، بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية.

الطقس اليوم وغدًا

وحذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس اليوم وغدًا الاثنين، إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة بنسبة حدوث 50 لـ 60% على محافظات شمال الوجه البحري، والسواحل الشمالية، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وجنوب سيناء، وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الطقس في مصر غدا

وفيما يخص حالة الطقس غدا فإنّه يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، والوجه البحري، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع

وبحسب الأرصاد الجوية، فإنّ درجات الحرارة في مصر لمدة أسبوع تأتي كالتالي:

الظواهر الجوية المتوقعة

وأوضحت الأرصاد استمرار ظاهرة اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، فيما تبلغ سرعة الرياح من 50 لـ 60 كيلومترا/ساعة، وارتفاع الأمواج بين 2.5 وحتى 4 أمتار.

الطقس في الأيام المقبلة

وتضمنت توقعات الطقس في الأيام المقبلة، وتحديدًا طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس، فإنّه من المتوقع كثافة الشبورة المائية التي قد تكون كثيفة أحيانًا من 4 لـ 8 على بعض الطرق الزراعية والسريعة، والقريبة من المسطحات المائية في محافظات القاهرة الكبرى، ومحافظات شمال الصعيد والوجه البحري، ومدن القناة، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة

وكشفت الأرصاد أخبار الطقس في مصر خلال الأيام المقبلة وتحديدًا على مدار يومي الجمعة والسبت المقبلين، إذ من المتوقع استمرار كثافة الشبورة المائية على الطرق، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.