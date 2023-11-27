خريطة أبرز مشروعات «حياة كريمة» ببني حميل بسوهاج.. انتهت بنسبة 100%

أقامت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، عدة مشروعات تنموية بقرية بني حميل التابعة لمركز البلينا بمحافظة سوهاج أحد القرى المنفذ بها المبادرة، ضمن 181 قرية في 7 مراكز هي طما والبلينا وساقلتة والمراغة وجرجا ودار السلام وجهينة، وذلك تمهيدا لإعلان قرية بنى حميل ثاني قرية نموذجية بسوهاج؛ عقب إعلان قرية ام دومة بمركز طما القرية النموذجية الأولى بسوهاج.

إعلان بني حميل ثاني قرية نموذجية بسوهاج

وأوضحت محافظ سوهاج في بيان، أنه يجرى الانتهاء حاليا من جميع المشروعات التنموية للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، «حياة كريمة» في قرية بني حميل تمهيدا لتشغيلها تجريبي، حيث تتضمن المشروعات مختلف النواحي التنموية والحياتية لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

خريطة مشروعات حياة كريمة بقرية بنى حميل

وتنشر «الوطن» وفقا لمحافظة سوهاج خريطة مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى حياة كريمة بقرية بنى حميل بمركز البلينا بمحافظة سوهاج ونسب تنفيذها،

- مشروع مجمع الخدمات الحكومية «تحيا مصر»، وجرى الانتهاء منه بنسبة تنفيذ 100%، وبدأ المجمع في تقديم خدماته للمواطنين.

- نقطة إسعاف «بني حميل» جرى الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%.

- مجمع الخدمات الزراعية بالقرية، وجرى الانتهاء من المشروع بنسبة تنفيذ 100%.