انطلاق مونديال «حياة كريمة» للشباب في خماسي كرة القدم بكفر الشيخ

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دوري خماسي كرة القدم بقرى «حياه كريمة»، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة بالقرى التي لا يتوافر بها خدمات رياضية تحت شعار «مونديال حياة كريمة»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، و اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

دوري حياة كريمة

قال الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، في بيان، إن دوري «حياة كريمة» ينطلق بين قرى المراكز الإدارية الأربعة «كفر الشيخ، دسوق، سيدي سالم، الحامول»، ويشارك به 32 فريقا و256 لاعبا من سن 16 حتى 25 عاما، ويستمر من شهر نوفمبر حتى نهاية أبريل 2024.

وتعلن الصفحة الرسمية جدول مباريات اللقاءات ويتكون الفريق من 8 لاعبين، منهم 5 لاعبين أساسيين و2 احتياطي ومدرب، وتقسم الفرق إلى 4 مجموعات، ويتم تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول على مستوى المحافظة، للمشاركة باللقاء الختامي للمشروع على مستوى الجمهورية.

دوري الشباب بقرى حياة كريمة

وأوضح عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للرياضة بمحافظة كفر الشيخ، أن الدوري ينفذ من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي مدير إدارة التنمية الرياضية، وفريق عمل الإدارة بالمديرية،

وأسفرت مواجهات اليوم عن فوز الرملة على أبو منيسي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد، وفوز الخادمية على زهران بهدف نظيف، وفوز زهران على الرملة بهدفين مقابل هدف.