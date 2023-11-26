رئيس اتحاد العمال: الحرب على غزة أسقطت الأقنعة وبقيت مصر قوية شامخة

قال محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر، إنّ مصر رفضت تهجير الفلسطينيين، مشددًا على أن الأرض المصرية خط أحمر.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية «هبة جلال»، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور»، أنّ الأحداث الأخيرة في غزة أسقطت الأقنعة عن الجميع، بينما بقت مصر قوية شامخة، مشيدًا بملف تنوع التسليح: «القيادة السياسية عارفة بتعمل ايه، والمنطقة تشهد اضطرابات شديدة مثلما يحدث في غزة وليبيا والسودان».

وتابع رئيس اتحاد عمال مصر: «الرئيس السيسي يعرف تكلفة الحروب جيدا، ومفيش حد هيخش مصر إلا لما المساعدات تدخل، وبالتالي، فقد حققت مصر هدفها بأسهل طريقة دون أن يتعرض الشعب المصري لأي أزمة، لم يكن في وسع أحد أن يحقق هذه المساعدة إلا الرئيس السيسي».

مؤتمر دعم الرئيس السيسي

أكد محمد جبران أنّ الاتحاد عقد مؤتمرا حاشدا لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي في الترشح للانتخابات، موجها الشكر لعمال مصر لأنهم سباقون في هذا الصدد.

تضحيات عمال مصر

وأضاف: «عمال مصر تبرعوا بالمال والمجهود الذاتي وحائط الصواريخ في فترة حرب الاستنزاف، وبالتالي، فإنه ليس غريبا عليهم أن يكونوا داعمين ومساندين للدولة المصرية».

وتابع رئيس اتحاد عمال مصر: «دعمنا زاد للرئيس عبدالفتاح السيسي، فقد أكدت أزمة قطاع غزة أن الرئيس السيسي هو الأنسب لقيادة مصر، فالبلد لديه قضايا أمنية تجعل وجود قائد عسكري محنك لإدارتها أمرا حتميا».

القوي يحترمه الجميع

وأوضح: «العفي مفيش حد بياكل لقمته، ولابد أن يكون لدينا رؤية مستقبلية، فكل العالم يعاني من أزمات اقتصادية واضطرابات وحروب، ومصر مستهدفة للجميع، حيث أنها وقفت أمام الجميع وعطلت صفقة القرن وأثبتت أنه لا أساس لها من الصحة».