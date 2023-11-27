حالة الطقس اليوم في مصر.. «الأرصاد» تحذر من أمطار تضرب 7 محافظات

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر، اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة تتراوح بين خفيفة ومتوسطة على 7 محافظات، فضلًا عن نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء، واضطراب حركة الملاحة على البحر الأبيض المتوسط، والبحر الأحمر، وذلك بحسب ما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في المحافظات، فضلًا عن درجة الحرارة العظمى والصغرى، وأبرز الظواهر الجوية.

حالة الطقس اليوم بالمحافظات

وأوضحت «الأرصاد» تفاصيل حالة الطقس اليوم بالمحافظات، إذ يسود طقس لطيف خلال النهار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ويصبح مائل للبرودة خلال الليل على معظم الأنحاء.

توقعات الأمطار اليوم

وتضمنت توقعات الأمطار اليوم، سقوط أمطار خفية إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية، وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، بنسبة حدوث تتراوح بين 50 وحتى 60%.

كما أنّه من المتوقع نشاط حركة الرياح على مناطق من الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، وجنوب البلاد، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

أماكن سقوط الأمطار

وتضم قائمة أماكن سقوط الأمطار اليوم محافظات الإسكندرية، والبحيرة، وبورسعيد، ودمياط، والدقهلية، ومطروح، وكفر الشيخ.

كما إنّه من المتوقع استمرار اضطراب حركة الملاحة على البحر الأبيض المتوسط لليوم الرابع على التوالي إذ ترتفع الأمواج من 3 لـ 4 أمتار، كما يشهد البحر الأحمر اضطرابًا في حركة الملاحة البحرية أيضًا.

درجة الحرارة اليوم بالمحافظات

وتأتي درجة الحرارة العظمى والصغرى اليوم بالمحافظات كالآتي:

تسجل درجة الحرارة في القاهرة والوجه البحري العظمى 22 والصغرى 15.

تسجل درجة الحرارة في السواحل الشمالية العظمى 20 والصغرى 14.

تسجل درجة الحرارة في شمال الصعيد العظمى 23 الصغرى 11.

تسجل درجة الحرارة في جنوب الصعيد العظمى 27 والصغرى 15.

تسجل درجة الحرارة في جنوب سيناء.. العظمى 26 والصغرى 17.