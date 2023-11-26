حالة الطقس اليوم في مصر.. «الأرصاد» تحذر من 4 ظواهر جوية مؤثرة

تشهد حالة الطقس اليوم في مصر اضطرابًا في الأحوال الجوية، إذ تتصدر 4 ظواهر جوية مؤثرة مختلف أنحاء البلاد، حيث تشهد المحافظات سقوط الأمطار متفاوتة الشدة، ونشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة التي تتسبب في إعاقة مستوى الرؤية الأفقية، وانخفاض درجات الحرارة، واضطراب حركة الملاحة البحرية، وذلك بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل حالة الطقس اليوم في مصر، فضلًا عن تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية، ودرجات الحرارة اليوم في مصر، وخريطة وموعد سقوط الأمطار.

حالة الطقس اليوم في مصر

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها، حالة الطقس اليوم وغدًا في مصر، إذ يسود طقس معتدل الحرارة على مدار النهار في مناطق القاهرة الكبرى، ومحافظات الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية، بينما يسود طقس حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، يتحول إلى مائل للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

أماكن سقوط الأمطار

وذكرت الأرصاد خريطة وأماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ تبدأ في الهطول بصورة متفاوتة الشدة من خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% مساءً على 7 محافظات وهي البحيرة، والإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، ودمياط، وبورسعيد، والدقهلية.

الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية

وتحذر الأرصاد الجوية، من نشاط حركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والتي تتسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على فترات متقطعة على طرق القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، وخليج السويس، ومدن القناة، وشمال الصعيد ووسط وشمال سيناء.

انخفاض درجات الحرارة

وتنخفض درجات الحرارة اليوم الأحد، بعد ارتفاعه بصورة مؤقتة خلال اليومين الماضيين، فضلًا عن اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، إذ تبلغ سرعة الرياح من 65 لـ 80 كيلو متر في الساعة، فضلًا عن ارتفاع الأمواج من 3 إلى 5 أمتار.

وتأتي درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم الأحد كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. درجة العظمى 25 والصغرى 17.

السواحل الشمالية.. درجة العظمى 24 والصغرى 17.

جنوب سيناء.. درجة العظمى 32 والصغرى 20.

شمال الصعيد.. درجة العظمى 25 والصغرى 11.

جنوب الصعيد.. درجة العظمى 31 والصغرى 15.