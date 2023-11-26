أسامة سرايا: الرئيس السيسي حافظ على مصر من التطرف والإرهاب

شهدت محافظة الدقهلية أكبر مؤتمر داعم للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي في مدينة ميت غمر، وتوافد الآلاف من المواطنين للمشاركة في المؤتمر داخل ستاد المدينة.

القضية الفلسطينية في رقبة وعلى أكتاف مصر

وقال الكاتب أسامة سرايا، المفكر السياسي، خلال المؤتمر سأنتخب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لدورة جديدة، والقضية الفلسطينية ظلت في رقبة وعلى أكتاف مصر ولولا حرفية وحنكة الرئيس السيسي كان تم تصفية الشعب الفلسطيني وتهجيرهم من أراضيهم في سيناء والأردن وتحقيق مطالب الإسرائيليين وانتهت القضية، وهذا هو المخطط الذي كان يقوم به العدوان ضد مصر.محافظة الدقهلية أكثر محافظات مصر وعيا وثقة.

وأضاف المفكر السياسي، تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنقاذ مصر من المؤامرة الكبرى وحافظ عليها من التطرف والإرهاب والمليشيات التي تأخذ قرار الحرب والسلم دون مراعاة للشعوب والسيسي تحرك في الوقت المناسب وأنقذ هذه الدولة، السيسي لم يقم بعمل وإنجاز البنية الأساسية والتحتية السيسي قام بمشاريع أقوى وأضخم ولكنها لم يروج لها ومن أهم المشاريع السكة الحديد التي ستربط بين العين السخنة والضبعة هذا المشروع أعطى لقناة السويس نفس عظيم خلال السنوات المقبلة.

وأكد أن السيسي أعطى قناة السويس زخما وشبابا جديدا من خلال السكة الحديد المشروع الذي سيربط بين البحر الأبيض والبحر الأحمر، والمشروع الثاني الذي لم يروج له بشكل كبير سيكون على نهر النيل سيجعل كل دول حوض النيل يركضون وراء المصريين سينقلون دول حوض النيل إلى دول البحر الأبيض المتوسط، لذلك سأنتخب السيسي عن قناعة ومحافظة الدقهلية أكثر محافظات مصر وعيا وثقة ونحن نختار رئيسا قويا.