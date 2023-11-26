مجلس جامعة المنصورة الجديدة يعتمد لائحة حوافز النشر العلمي

أعلن مجلس جامعة المنصورة الجديدة برئاسة الدكتور معوض محمد الخولي رئيس جامعة المنصورة الجديدة عن اعتماد يعتمد لائحة حوافز النشر العلمي بحضور أمين عام الجامعة، وعمداء الكليات ومديري البرامج العلمية.

وأوضح «الخولي» رئيس جامعة المنصورة الجديدة في بيان له في انعقاد المجلس اليوم، أنه جري توجيه الشكر لأعضاء مجلس الكرام بمناسبة انتهاء امتحانات منتصف الفصل الدارسي الاول بجميع كليات الجامعة ، وخص اللجان المشكلة المختصة بأعمال الامتحانات من متابعة وتجهيز وتصحيح الكتروني تمهيداً لإعلان النتائج

لائحة حوافز النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة

وأوضح أنه جري التصديق من قبل المجلس على موضوعات وقرارات الجلسة السابقة والمنعقدة بتاريخ 30 اكتوبر 2023، هذا وقد أحيط المجلس علما، بعدداً من التقارير، تقرير منصة مصادر التعلم ماجروهيل Mcgraw Hill وتقرير نظام بنوك الأسئلة الإلكترونية Q Banks، وتقرير البنية التحتية التكنولوجية للجامعة، وتقرير النشر العلمي بجامعة المنصورة الجديدة Publication Report ، وتقرير التصحيح الإلكتروني لامتحانات منتصف الفصل.

وناقش المجلس أيضا التجهيز لامتحانات نهائي الفصل الأول خريف 2023-2024 بكل كليات الجامعة، واعتمد المجلس لائحة حوافز النشر العلمي لجامعة المنصورة الجديدة، وأيضا تشكيل لجنة أخلاقيات البحث العلمي بجامعة المنصورة الجديدة.