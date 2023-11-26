وزير الاتصالات الأسبق: أدعم الرئيس السيسي لاستكمال مسيرة الإنجازات

قال المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، إنّه يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات بعدما حقق الكثير من الإنجازات طيلة السنوات الماضية.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور»، على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه اتحاد عمال مصر لدعم الرئيس السيسي: «الدولة المصرية شهدت تجديد صناعات كثيرة، فقد خصص الرئيس السيسي مبلغا كبيرا لتطوير صناعة الغزل والنسيج حتى ننافس عالميا، وجرى استحداث صناعات جديدة ورفع الحد الأدنى للأجور، فقد أصبح 4 آلاف جنيه بعد أن كان 900 جنيه قبل 10 سنوات».

وتابع: «عمال مصر يريدون استكمال مسيرة الإنجازات، والحد الأدنى في الحكومة أصبح أعلى من نظيره في القطاع الخاص، والرئيس السيسي حقق إنجازات كثيرة أهمها الحفاظ على الأمن القومي وتسليح الجيش المصري بأحدث الأسلحة من دول كثيرة حول العالم».

إنجازات كثيرة للرئيس السيسي

وذكر المهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق إنجازات في كل المجالات، فقد قضت مصر في عهده على فيروس سي والعشوائيات وقوائم الانتظار في المستشفيات، موضحًا: «هذا النوع من الخدمات الإنسانية كان لها أثر كبير على جموع الشعب المصري والطبقات الكادحة والأولى بالرعاية».

مشروعات عديدة للتنمية في عهد الرئيس السيسي

وأتم: «الدولة المصرية شهدت في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروعات عديدة للتنمية، فقد تم بناء 17 مدينة جديدة خلقت فرص عمل في جميع المجالات مثل العمارة والخدمات المساعدة لها، كما أن الكباري والطرق والمحاور فتحت مجالا للتنمية على جانبيها، فلا توجد تنمية دون طريق».