«صحة مطروح»: ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير الوحدات الصحية

أعلن الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، الاهتمام بالوحدات الصحية للرعاية الأساسية بمطروح وتفعيل ملف طبي لكل أسرة ضمن مبادرة تطوير الوحدات، بناء على تعليمات وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان وتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتحت إشراف الدكتورة سعاد عبدالمجيد رئيس قطاع الرعاية الأولية بوزارة الصحة والسكان، وتنفيذ الدكتورة مروة عبد المنعم مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية.

التدريب على أعمال حصر وترقيم الأسر

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن فعاليات التدريب انطلقت، مساء اليوم، وبدء الدكتور بسام سلطان مشرف الوزارة المركزي ومنسق محافظة مطروح التدريب على أعمال حصر وترقيم الأسر في النطاق الجغرافي للوحدات الصحية والمراكز الطبية استعداداً للبدء في فتح ملف طبي لكل أسرة يشمل التاريخ المرضي وتفاصيل الفحص الإكلينيكي لأفراد الأسرة.

خدمات منظومة طب الأسرة

وأضاف وكيل صحة بمحافظة مطروح أن خدمات منظومة طب الأسرة تشم التالي:

- الكشف على المرضى في مختلف التخصصات الطبية.

- رعاية الأمهات الحوامل متابعة الأطفال منذ الولادة وحتى سن الخامسة.

- التطعيمات الروتينية.

- الخدمات المعملية.

- خدمات تنظيم الأسرة والمشورة للأزواج.

- الخدمات المقدمة لكبار السن.

- خدمات التثقيف الصحي والأسري.

إنشاء الملف العائلي بالوحدات الصحية

وأوضح الدكتور إسلام عساف وكيل مديرية الصحة بمطروح أهمية إنشاء الملف العائلي بالوحدات الصحية لكل مواطن وذلك لضمان مستوي افضل للخدمه الطبية بالوحدات الرعاية الأولية.

وأشارت الدكتورة مروة عبد المنعم مدير ادارة الرعاية الاساسية بالمديرية أنه ستبدأ حملة لتفعيل واستكمال الملف العائلي والفردي لكل مواطن بداية من الإثنين 27/11/2023 وحتي يوم الخميس 30/11/2023 بالوحدات الصحية التابعة لادارة مطروح.

وناشد وكيل وزارة الصحة بمطروح المواطنين في الأماكن التابعة للوحدات بضرورة التوجه للوحدات المذكورة لفتح وتفعيل الملف العائلي واستكمال البيانات خلال الفترة المحددة بغرفة الملفات بالوحدة وضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي.