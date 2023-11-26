باحثة بمرصد الأزهر: 17 ألف سيدة فلسطينية يتعرضن للتعذيب بسجون الاحتلال الإسرائيلي

قالت الدكتورة فاطيمة عبدالحميد، الباحثة بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، إن المرأة الفلسطينية تتعرض لكافة أشكال العنف والقتل على يد محتل غاشم، يضرب بكل القيم الإنسانية عرض الحائط، لافتا إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستخدم أبشع أنواع التعذيب والتنكيل ضد المجتمع الفلسطيني والذي تعتبر المرأة جزءا رئيسيا منه.

3500 شهيدة فلسطينية

وتابعت الباحثة بوحدة البحوث والدراسات بمرصد الأزهر العالمي لمكافحة التطرف، خلال مداخلة هاتفية بحلقة برنامج مع الناس، المذاع علي فضائية الناس: «3500 شهيدة فلسطينية قتلت على يد الاحتلال خلال الأحداث الأخيرة، وهذه الأرقام قابلة للزيادة، وأيضا منذ عام 2018 حسب التقارير الصادرة العالمية تم اعتقال 140 سيدة، وكذلك 6 شهيدات من السيدات منهم طفلة عمرها 8 أشهر، وسط صمت عالمي على هذه الجرائم».

واستكملت: «في عام 2020 تم اعتقال 184 سيدة، وما زلن في المعنقلات، واستشهد 48 سيدة، وكذلك في 2022 تم اعتقال 130 سيدة واستشهاد عدد منهم، وكذلك يوجد 17 ألف امراة في المعتقلات منذ العام 1967، ويتعرضن لكل أشكال التعذيب منها الحرمان من الطعام والتعذيب الجسدي، والتحرش والضرب والسب».