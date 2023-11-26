مستشار الرئيس الفلسطيني: ما خسرناه في غزة الأكبر منذ 100 عام

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن الشعب الفلسطيني يحاول لملمة جراحه بعد 48 يوماً من العدوان الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، واعتبر أن عدد الشهداء وحجم الخسائر التي قدمها الشعب الفلسطيني، هو الأكبر منذ 100 عام من عمر القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أنه لم يكن أحد يتمنى أن تندلع هذه الحرب أو يريدها أو مستعداً لها.

الفلسطينيون قدموا ضحايا بما فيه الكفاية

وأضاف «الهباش»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على شاشة قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الشعب الفلسطيني قدم ضحايا بما فيه الكفاية على مدى 100 عام وآن الأوان أن الشعب أن يتنفس هواء الحرية ووضع حد لهذا الاحتلال وهذه السنوات الطويلة من الظلم وغياب العدالة.

القضية الفلسطينية تحتاج لحل جذري

ولفت مستشار الرئيس الفلسطيني إلى أن الطريق الوحيد ليس الدخول في صراعات والتهدئة ثم الدخول في صراعات مجدداً ثم التهدئة، ولكن نحتاج حلاً جذرياً، وما نريده هو منطق السلام، والذهاب لحل عادل للقضية الفلسطينية، وفق الشرعية الدولية.