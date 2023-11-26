إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في سوهاج

في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، لتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ومخالفة قانون البناء، أعلنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة المنشاة، في بيان لها عن تنفيذ حملة إزالة في قرية أولاد سلامة.

مسؤول الإشغالات وفنين التنظيم

تولى رئيس المركز، المهندس أحمد أبو همام، بالإشراف والمتابعة، بالإضافة إلى علاء أبو عليو نائب رئيس المركز محمد أبو الخير رئيس القرية وطارق الشقيري مسؤول الإشغالات وفنين التنظيم في الوحدة وباقي فريق العمل.

3 حالات تعد على الأراضي الزراعية

تمت الحملة على ثلاث حالات تعدي على الأراضي الزراعية في منطقة الشواولة، تتمثل في مبانٍ مشيدة بالبلوك والسبايت البوص.

وتشمل المباني الأولى مساحة 150 متراً، والثانية مساحة 175 متراً، والثالثة مساحة 100 متر.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.

وفي نفس السياق كان قد أعلنت الوحدة المحلية، لمركز ومدينة أخميم شرق سوهاج، عن تنفيذ عدد من حملات الإزالة الفورية للمخالفات عند ظهورها والتصدي لها.

وقال محمد السيد عوض رئيس مركز ومدينة دار السلام، جنوب شرق محافظة سوهاج، إنه تم تنفيذ إزالة 5 حالات تعدِ على الأراضي الزراعية.