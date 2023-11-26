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«تموين الإسكندرية» تضبط 2080 علبة سجائر مجهولة المصدر في حملة مكبرة

كتب:

خالد غنيم
10:36 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
سجائر مجهولة المصدر

سجائر مجهولة المصدر

قال المهندس محمود القلش معاون وكيل الوزارة للإعلام والإتصال السياسي بـ«تموين الإسكندرية»، إن مديرية تموين الإسكندرية تنفيذاً لتوجيهات من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية وتعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أصدر المهندس أحمد ابراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية للرقابة على الأسواق.

مصادرة سجائر مجهولة المصدر 

وأشار «القلش» لـ«الوطن» إلى أنه بناء على تلك التعليمات قامت إدارة الرقابة بالمديرية تحت إشراف مؤنس محمد مشرف الإدارة وخالد عوض وأحمد حسن مفتشى الإدارة بالإشتراك مع إدارة التجارة الداخلية بالمديرية برئاسة أحمد عبد الحميد مدير التجارة الداخلية وباكينام مصطفى مفتشة الإدارة بحملات بنطاق المحافظة والتي أسفرت عن الآتي:

- تحرير عدد 10 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

- تحرير عدد 3 محاضر حجب وامتناع عن بيع السجائر.

- تحرير عدد 5 محاضر حيازة سجائر دون فواتير وسجائر مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مصرح بتداولها.

إجمالي المضبوطات

- عدد 1724 علبة سجائر مجهولة المصدر مختلفة الأنواع غير مصرح بتداولها 

- عدد 356 علبة سجائر مصرية وأجنبية مصرح بتداولها داخل الأسواق المصرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات للعرض على وكيل النائب العام.

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بقلم خالد غنيم