صابرين: «وفاة طارق عبدالعزيز صدمة.. وكنت لسه بتكلم معاه من يومين»

قالت الفنانة صابرين، إنها في صدمة من وفاة الفنان طارق عبدالعزيز؛ بسبب تحدثها معه منذ أول أمس: «كنت بطمن على صحته، قالي أنا شايل هم الأخبار اللي بتحصل حوالينا، وبشتغل من غير نفس، وبنزل وأنا مش مبسوط».

وأضافت في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج «90 دقيقة»، على قناة «المحور»: «طارق عبدالعزيز قالي لقيتك في فيلم وإنتي صغيرة، وبعدين ضحك وافتكرت لما كنا بنتكلم ونضحك، وقولتله إن شاء الله اللي جاي أحسن، قالي يارب يا صابرين وكل كلامه كان عن ربنا، والله يرحمه كان خلوق».

وتابعت أنه كان يعاني من أزمة صحية، بعد عملية قسطرة في القلب: «كان بيكلمني في المكالمة ومحستش بحاجة إنه تعبان».

الفنانة صابرين تنعى الفنان الراحل طارق عبدالعزيز

وكتبت صابرين، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «طارق أنت كنت لسه مكلمني أول إمبارح، وكنت بتقولي إنك مضايق وبتشتغل من غير نفس ومش مبسوط، وشفت فيلم وأنا طفلة وكنت عاوز تكلمني علشان بتحس أني طيبة طول عمري، وابتسامتي بتحسسك بالزمن الحلو».