«تربية القطن»: 3 مزادات علنية غدا في الغربية والمنوفية والشرقية

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن غداً سوف يتم عقد ثلاث مزادات لبيع وتداول القطن وهم، في محافظة الغربية، حيث يتم تداول 4406 كيس قطن ،وفي محافظة المنوفية سوف يتم تداول، 2264 كيس قطن، وفي محافظة الشرقية 9847 كيس قطن.

مزادات علنية غداً

وأوضح الدكتور «محمد»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المزادات العلنية ليوم غداً الإثنين سوف يتداول أصناف القطن جيزة 97 في محافظة المنوفية، وجيزة 94، في محافظتي الشرقية والغربية، وذلك لبيع تلك الكميات السابق ذكرها.

القطن طويل التيلة المميز

وأضاف أن القطن طويل التيلة والقطن فائق الطول في مصر من القطن الشعر الذي يتميز بالجودة العالية، والمتانة من حيث القطن الشعر، وكذلك من حيث كفاءة وجودة المنتج المصنع منه سواء في الداخل، أو المصدر منه لدول أوروبا.