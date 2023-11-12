«الزراعة»: أسعار القطن تسجل أرقاما قياسية في مصر

قال الدكتور وليد يحيى، نائب رئيس صندوق تحسين الأقطان، إنّ أسعار القطن في مصر سجلت أرقامًا قياسية هذا العام، حيث بلغ سعر القنطار في الوجه القبلي 12 ألف جنيه، بينما بلغ سعره في الوجه البحري 18 ألفا و450 جنيها، بزيادة تصل إلى 8 آلاف جنيه عن العام الماضي.

وأوضح يحيى لـ«الوطن»، أنّ ارتفاع أسعار القطن هذا العام يعود إلى عدة عوامل، منها إنشاء الدولة مصانع جديدة للغزل والنسيج، فضلا عن المنظومة الجديدة لتداول القطن التي حققت سعر عادل للمزارع.

وأكد يحيى أنّ المزارعين أصبحوا يترقبون مزادات القطن، وما تسفر عنه من أسعار مرضية للغاية، حيث بلغت أرباح القطن للفدان الواحد ما يزيد عن 50 ألف جنيه ووصلت إلى 80 ألف جنيه في بعض المحافظات.

وأشار يحيى إلى أنّ الربح العالي لمحصول القطن سيعيده ليتربع على عرش الزراعات الصيفية، حيث بلغت المساحة المنزرعة من القطن هذا العام نحو 255 ألف فدان.