«أوقاف الشرقية»: الأمسيات الدينية مستمرة في المساجد لرفع الوعي الديني

تواصل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية عقد الأمسيات الدينية في كافة أنحاء مدن وقرى ومراكز المحافظة هذا بالإضافة إلى كافة الأنشطة المختلفة التي تقوم بها المديرية.

وقال الدكتور مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الشرقية أن المديرية تعقد الأمسيات بكافة أنحاء المحافظة ووصولا لكل المواطنين في أماكنهم وتوعيتهم وتثقيفهم دينيا.

نشر سماحة الدين

وأشار وكيل وزارة الأوقاف إلى أهمية الأمسيات الدينية ودورها في نشر الفكر الديني الوسطي البعيد عن المغالاة والتشدد الذي تتبناه وزارة الأوقاف المصرية برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة.

مقرأة الجمهور بالمساجد

هذا وقد أطلقت مديرية الأوقاف بالشرقية مجالس الذكر والصلاة على النبي صلوات الله عليه، فضلا عن إطلاق مقرأة الجمهور في المساجد ويشارك فيها شيوخ الأوقاف والأهالي، تأكيدا على نشر سماحة الاسلام وتثقيف المسلمين ورفع الوعي الديني في القرى والمدن بين الأشخاص.