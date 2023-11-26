وزير الخارجية الأمريكي: جهودنا مستمرة حتى إطلاق سراح جميع المحتجزين بغزة

قال أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، إن جهود بلاده ستستمر حتى يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين لأنه من الجيد أن نرى إطلاق سراح المزيد من المحتجزين، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به قناة القاهرة الإخبارية.

نزوح 144 ألف إسرائيلي من أماكنهم

وأشار البنك المركزي الإسرائيلي إلى نزوح 144 ألف إسرائيلي من أماكنهم، ما أدى إلى خسائر وصلت إلى 145 مليون دولار بجانب استدعاء 300 ألف جندي من جنود الاحتياط، ما كلف اقتصاد دولة الاحتلال أكثر من 130 مليون دولار.

في الوقت نفسه، سجلت إسرائيل حتى الآن خسائر بحسب صحيفة «يديعوت أحرنوت» وصلت إلى 7 مليارات دولار من الاحتياط النقدي الأجنبي في أكتوبر الماضي، بجانب خسائر قيمتها 18.6 مليار دولار في القيمة السوقية للبورصة الإسرائيلية منذ بداية الحرب حتى 22 نوفمبر الجاري.