شركة المياه تعلن موعد اختيار المتقدمين لوظائفها في سوهاج

أعلنت إدارة شؤون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج عبر منشور على الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عن موعد إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف «مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية ومحاسب» في الفترة من 3 ديسمبر 2023 حتى 6 من نفس الشهر بمركز تدريب الشركة بمحطة مياه نيدة السطحية وفقا لإعلان مسابقة الشركة رقم 2 لعام 2020م ورقم 1 لعام 2022م ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية

وكشفت إدارة شؤون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج أنه تم تشكيل لجان متخصصة لإجراء المقابلات الشخصية لاختيار أفضل العناصر الفنية والحرفية والتي تساهم في استمرار تقديم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي للمواطنين بجودة عالية وتشغيل مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة والجاري استلامها.

الخطوات والإجراءت

وأشارت إدارة شؤون الرقابة والتفتيش والمتابعة والموارد البشرية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج الي الخطوات والاجراءت التي يجب أن يقوم باتباعها المتقدمين لشغل وظائف «مهندس وكيميائي وأخصائي سلامة وصحة مهنية وأخصائي موارد بشرية ومحاسب» لاجراء المقابلة الشخصية كالتالي:

- عدم دخول أي متقدم للمقابلة الشخصية بدون بطاقة الرقم القومي

- الحضور لمقر المقابلات وفقا للميعاد المحدد لكل متقدم وفقا لليوم والتاريخ والساعة

- غير مسموح بالتدخين أو التحدث أو اثارة الضوضاء أثناء المقابلات

- التأكيد على إغلاق التليفون المحمول داخل قاعات المقابلة